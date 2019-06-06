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Из-за Малышевой Сябитовой потребовалась помощь врача 

penzainform.ru + ещё 3 1 час назад
Звезда программы "Давай поженимся!" пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова ищет хорошего врача. Поклонники уверены, что причиной недомогания телесвахи стала Елена Малышева.
В личном Instagram звезда заявила, что уже год не была в отпуске. Роза Сябитова не может позволить себе отдых, ведь количество дел растет как снежный ком. Сваха опасается, что этой "лавиной" ее скоро накроет с головой
"Стала быстро уставать. Чувствую себя рассеянной. Теперь приходится долго сосредотачиваться, чтобы сконцентрировать внимание на чем-то. Порой не уверена, что принимаю правильное решение. Пора к психологу. Интересно, какой диагноз он мне поставит?"
— отметила Сябитова.
Подписчики не остались безучастными к проблеме телеведущей. Звезде порекомендовали сменить обстановку и на время забыть о диетах.
Интернет-пользователи в ухудшающемся самочувствии Розы Сябитовой обвинили телемедика Елену Малышеву. Звезда шоу "Давай поженимся!" около месяца питается по системе коллеги. Сваха покупает наборы продуктов от Малышевой: ей доставляют готовые блюда в коробках, диета рассчитана на 28 дней.
"Это от еды Малышевой, нужно питаться нормально, а не из пакетов", "Она тоже, нашла с кем связаться. Себя, наверное, совсем не уважает …", "Точно. Нужно есть в удовольствие и тогда усталости не будет и все будет в радость", "Хватит худеть! Бросайте Малышевскую пищу! Кушать нужно нормальную вкусную еду, а не эту хрень! И вообще, хорошего человека должно быть много! Срочно к морю! У нас в Крыму жара (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — посоветовали Розе Сябитовой поклонники.
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Звёзды , Видео , Елена Малышева , Роза Сябитова
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