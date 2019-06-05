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Экс-супруга Меладзе рассказала, как умер сын певца 

Газета.Ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала в новом интервью о смерти сына от певца, передает "Пятый канал".
Трагедия случилась в семье в первый год брака. Мальчик не прожил и двух недель. Перед родами женщина заболела и не стала сбивать температуру.
"Нужно было выпить обычную таблетку парацетамола, и все было бы нормально. Но я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны",
— вспомнила она.
Когда у Ирины Меладзе начались схватки, мужа не было в городе, и она пошла в роддом пешком. Все время после родов ребенок находился в реанимации.
"Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает",
— рассказала Ирина.
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Звёзды , Валерий Меладзе , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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