Экс-супруга Меладзе рассказала, как умер сын певца

Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала в новом интервью о смерти сына от певца, передает "Пятый канал".

Трагедия случилась в семье в первый год брака. Мальчик не прожил и двух недель. Перед родами женщина заболела и не стала сбивать температуру.

"Нужно было выпить обычную таблетку парацетамола, и все было бы нормально. Но я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны",

— вспомнила она.

Когда у Ирины Меладзе начались схватки, мужа не было в городе, и она пошла в роддом пешком. Все время после родов ребенок находился в реанимации.

"Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает",

— рассказала Ирина.