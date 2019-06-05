Звезды, которые стали родителями втайне от всех

Некоторые представители шоу-бизнеса охотно делятся всеми подробностями своей жизни, разделяя с поклонниками и радость, и горе, считая популярность чем-то вроде образа жизни. Другие же относятся к знаменитости как к побочному эффекту свое работы и предпочитают не пускать никого в дела семьи. А уж такие важные события, как пополнение семьи, и вовсе скрываются до последнего, а потому новости о появлении звездных наследников становятся настоящей сенсацией.

Быть знаменитым — значит быть на виду. Любопытные поклонники, не дающие прохода в публичных местах, вездесущие журналисты, мечтающие урвать сенсацию и раскрыть все скелеты в шкафах. Но не все готовы мириться с тем, что их личное становится достоянием общественности, и некоторые из звезд умудряются сохранить в тайне многие важные события своей жизни. Ожидающие ребенка артистки подбирают наряды, скрывая небольшой живот и не афишируя интересное положение в первые два триместра беременности. Ну а если к появлению детей причастны суррогатные матери, то и вовсе о пополнении в звездной семьи все узнают после появления ребенка на свет.

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Сергей Лазарев, как выяснилось, не слишком охотно афиширует личную жизнь. Ни поклонники, ни обладающие нюхом на сенсации журналисты и не догадывались, что у артиста растет ребенок. Когда все узнали, что Лазарев стал отцом, его сыну Никите было уже больше двух лет — папарацци случайно сфотографировали их на прогулке, и тогда певец решил сам официально представить наследника общественности. Красивый, популярный и холостой певец, как выяснилось, не слишком охотно афиширует личную жизнь. Ни поклонники, ни обладающие нюхом на сенсации журналисты и не догадывались, что у артиста растет ребенок. Когда все узнали, что Лазарев стал отцом, его сыну Никите было уже больше двух лет — папарацци случайно сфотографировали их на прогулке, и тогда певец решил сам официально представить наследника общественности.

Eva.ru

Максима Галкина и 64-летней певицы Аллы Пугачевой тоже стало сюрпризом для всех, кроме самых близких друзей семьи. Двойняшки Лиза и Гарри просто в один день удивительным образом появились в замке в подмосковной деревне Грязь, разом разрушив все слухи о скором разводе своих родителей. Как уверяет примадонна, она успела заморозить яйцеклетку и благодаря такой предусмотрительности сумела снова стать матерью и подарить супругу двоих детей. Появление детей у тогда 37-летнего шоуменаи 64-летней певицытоже стало сюрпризом для всех, кроме самых близких друзей семьи. Двойняшки Лиза и Гарри просто в один день удивительным образом появились в замке в подмосковной деревне Грязь, разом разрушив все слухи о скором разводе своих родителей. Как уверяет примадонна, она успела заморозить яйцеклетку и благодаря такой предусмотрительности сумела снова стать матерью и подарить супругу двоих детей.

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Филипп Киркоров. Ни одна возлюбленная певца не осчастливила его детьми, а желание стать отцом крепчало с каждым годом. В результате Киркоров решил взять все в свои руки и воспользовался услугами суррогатной матери, которая, сумев сохранить беременность в тайне, родила ему дочь — Аллу-Викторию. Любопытно, что спустя 7 месяцев на свет появился и сын короля эстрады Сюрприз для всех преподнес и артист. Ни одна возлюбленная певца не осчастливила его детьми, а желание стать отцом крепчало с каждым годом. В результате Киркоров решил взять все в свои руки и воспользовался услугами суррогатной матери, которая, сумев сохранить беременность в тайне, родила ему дочь — Аллу-Викторию. Любопытно, что спустя 7 месяцев на свет появился и сын короля эстрады Мартин Киркоров , еще больше осчастливив своего звездного родителя.

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Дмитрию Маликову. В отличие от своих предшественников, певец был женат и имел дочь, однако, мечтая о сыне, решил не подрывать здоровье супруги и обратился к услугам суррогатной матери. Пара до последнего держала в секрете, что в их семье грядет пополнение, и только после успешных родов и передачи малыша объявила всем, что у них есть сын. Говорят, о рождении брата не знала и их взрослая дочь Стефания, однако она с радостью приняла известие и с тех пор частенько нянчится с малышом, как и полагается любящей старшей сестре. Еще одна удивительная история отцовства принадлежит композитору. В отличие от своих предшественников, певец был женат и имел дочь, однако, мечтая о сыне, решил не подрывать здоровье супруги и обратился к услугам суррогатной матери. Пара до последнего держала в секрете, что в их семье грядет пополнение, и только после успешных родов и передачи малыша объявила всем, что у них есть сын. Говорят, о рождении брата не знала и их взрослая дочь Стефания, однако она с радостью приняла известие и с тех пор частенько нянчится с малышом, как и полагается любящей старшей сестре.

Eva.ru

Алена Апина прожила десять лет, семь из которых лечилась от бесплодия, но все оказалось напрасным. Не теряя надежды стать матерью, звезда решилась на современные достижения в области медицины. Кстати, дочь Алены Апиной, появившаяся на свет в 2001 году, — едва ли не первый ребенок из российского шоу-бизнеса, рожденный благодаря суррогатному материнству. Со своим мужем Александром Иратовымпрожила десять лет, семь из которых лечилась от бесплодия, но все оказалось напрасным. Не теряя надежды стать матерью, звезда решилась на современные достижения в области медицины. Кстати, дочь Алены Апиной, появившаяся на свет в 2001 году, — едва ли не первый ребенок из российского шоу-бизнеса, рожденный благодаря суррогатному материнству.

Eva.ru