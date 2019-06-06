Рианна названа самой богатой женщиной среди музыкантов по версии журнала Forbes

Несмотря на то, что певица не выпустила ни одного альбома за более чем три года, сей факт не помешал ей увеличить свой доход. Преувеличить свой капитал Рианна смогла за счет своей косметической линейки Fenty, продажи которой, перевалили за 100 миллионов долларов в первую неделю продажи.

Однако, источники дохода Рианны разнообразны. Напомним, певица на данном этапе возглавляет свой бренд Fenty, специализирующийся не только на косметике, но и на одежде, и который находится в портфеле французской транснациональной компании LVMH.