Брэда Питта поймали с таинственной незнакомкой

Брэд Питт болезненно пережил развод с Анджелиной Джоли . После расставания 55-летний голливудский актёр с головой ушел в работу и хобби. Например, благодаря скульптору Томасу Хуасаго, который является лучшим другом звезды, Брэд Питт создал несколько композиций для его выставки.

А во время недавнего фестиваля искусств Biennale Art Exibition, который проходил в Венеции, актёр был замечен в компании привлекательной итальянки. Имя девушки так и не удалось выяснить.

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Вместе с незнакомкой и друзьями Брэд Питт посетил выставку Томаса Хуасаго. Во время съёмки папарацци актер старался вести себя сдержанно по отношению к девушке.

Очевидцы заметили, что во время выставки Брэд Питт старался находиться как можно ближе к итальянке. Они смеялись и обменивались взглядами. Актёр старается держать в тайне имя возможной новой избранницы. Видимо, звезда не спешит развивать отношения, сообщает Daily Mail.

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