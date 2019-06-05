В Сети обсуждают провокационное фото Маши Малиновской

Телеведущая и актриса поделилась новым пикантным снимком.

38-летняя Маша Малиновская часто балует фолловеров провокационными фотоснимками. Новый кадр, появившийся в блоге актрисы не стал исключением — на снимке Маша позирует в плаще на голое тело.

@malinovskaya_tv

«Красота», «Шикарная», «Секси-красотка», «Достоинство! Формы! Мечта женщины любой)», «Вы креативны и, судя по фото, моложавы!», «Ну вот и все……ОСЛЕПИЛА!», «В память о Мэрилин», «Женщина-бомба, женщина-огонь», «Монро», «О Боги, какие ноги!», — восхищаются фолловеры.