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В Сети обсуждают провокационное фото Маши Малиновской 

Passion.ru 17 минут назад
Фото: Passion.ru
Телеведущая и актриса поделилась новым пикантным снимком.
38-летняя Маша Малиновская часто балует фолловеров провокационными фотоснимками. Новый кадр, появившийся в блоге актрисы не стал исключением — на снимке Маша позирует в плаще на голое тело.
@malinovskaya_tv
«Красота», «Шикарная», «Секси-красотка», «Достоинство! Формы! Мечта женщины любой)», «Вы креативны и, судя по фото, моложавы!», «Ну вот и все……ОСЛЕПИЛА!», «В память о Мэрилин», «Женщина-бомба, женщина-огонь», «Монро», «О Боги, какие ноги!», — восхищаются фолловеры.
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Звёзды , Маша Малиновская
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