Наталья Штурм высказалась о своей пластике

Певица Наталья Штурм — одна из самых обсуждаемых медиаперсон. Артистка не так часто радует выступлениями на сцене, как демонстрацией фигуры, которой по праву гордится. Но зачастую ее откровенность называют излишней — исполнительница вполне может надеть провокационное белье или вообще оголиться в кадре. И потому некоторые издания часто пишут о ней гадости. Знаменитость устала от этого и опубликовала гневный пост в их адрес.

Редакторы СМИ постоянно ищут инфоповоды, чтобы привлечь внимание читателей. Многие люди интересуются светской хроникой, а артисты из кожи вон лезут, лишь бы их заметили. Но некоторые журналы и газеты не фильтруют контент и готовы публиковать что угодно ради повышения рейтингов. Более того, даже самостоятельно придумывают «сенсационные новости» и подбирают жуткие заголовки, которые редко отражают реальное положение вещей.

На вопиющую несправедливость в отношении себя указала и певица Наталья Штурм. В прошлом ее популярность была в разы выше, а теперь она — частая героиня разных телепередач, которая не стесняется делать акцент на свое тело, в том числе и без белья. Конечно, интимные кадры 52-летней певицы вызывают бурную реакцию, но откровенная ложь и домыслы ее расстраивают. Недавно она стала бабушкой, которую стали величать «силиконовой». Певица высказалась на этот счет.

«Какие вы мстительные, однако. Издание «Комсомольская правда» превратилась в сборище сплетен, ими самими же и придуманными. Технология проста: сперва «Телепрограмма» (их же издание) сочиняет заголовки с одобрения КП. Я один раз промолчала, но вы не унимаетесь. Тогда вот вам правда: «Силиконовая бабушка» придумано вами. Никто из моих подписчиков, даже хейтеры так не писали. Да еще и фото похуже, хотя полно красивых фото в аккаунте. С меня, как с гуся вода, но моих подписчиков не обижать, понятно? Теперь насчет силикона и моих «множественных операций». Она была одна и больше я никогда никаких пластических операций не делала. Это личное дело публичного человека, какие усовершенствования ему делать, это за гранью высмеивать».

Наталья отметила, что в свое время из чувства такта не указала издание, которое «коряво сочиняя версии „успеха“ дочери Алсу, спихнуло все на Бузову». Штурм подчеркивает, что только «неуважаемое издание» может унижать артистов, высмеивать их внешность и статус. Певица сопроводила свои слова фото с красивыми пейзажами планеты, которые планирует увидеть своими глазами.