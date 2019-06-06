«Русская Кардашьян» Квитко затянулась в корсет 

Традиционно, самые преданные фанаты назвали Анастасию «божественной» и «потрясающей». Кстати, пост в Сети набрал почти 60 тысяч «лайков». Напомним, бывшая спортсмена, уроженка Калининграда уже давно перебралась в США, откуда и радует подписчиков, порой, весьма откровенными снимками. К слову, девушка утверждает, что столь неординарными формами ее одарила природа и под них пластического хирурга она никогда не ложилась. Впрочем, этим заявлениям склонны верить не все.