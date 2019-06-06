Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Русская Кардашьян» Квитко затянулась в корсет 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Очередная порция сексуальных снимков появилась на странице «русской Кардашян» Анастасии Квитко в Instagram. На этот раз звезда Сети предстала перед поклонниками в джинсах и затянутой в салатовый корсет.
Традиционно, самые преданные фанаты назвали Анастасию «божественной» и «потрясающей». Кстати, пост в Сети набрал почти 60 тысяч «лайков». Напомним, бывшая спортсмена, уроженка Калининграда уже давно перебралась в США, откуда и радует подписчиков, порой, весьма откровенными снимками. К слову, девушка утверждает, что столь неординарными формами ее одарила природа и под них пластического хирурга она никогда не ложилась. Впрочем, этим заявлениям склонны верить не все.
Teleprogramma.pro: последние новости
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки Елена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых» Джордж Майкл не оставил бойфренду ни гроша из своего многомиллионного завещания
Звёзды , Анастасия Квитко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые стали родителями втайне от всех
Как избежать появления «ночных» морщин1
Как выглядеть стройной в широких брюках
Признаки слабого мужчины1
4 этапа в жизни каждой женщины
Видео
01:21
Почему Меладзе 2 раза женился на одной женщине
Звёзды
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
00:20
Правда и вымысел о лапше быстрого приготовления
Еда
02:16
Как надо выбирать продукты в супермаркете
Еда
05:14
Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Звёзды
09:59
Дети-звезды, преобразившиеся с возрастом
Дети Звёзды
02:53
Кто ест грибы, собранные на улицах Москвы
Еда Здоровье
20:06
Российские знаменитости, полюбившие иностранцев
Звёзды Любовь
06:44
Маркетинговые уловки, которые вызывают раздражение
Психология
20:07
Как «тихие убийцы» калечат детей
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение