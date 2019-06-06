Торт в лицо и помолвка: яркие дни рождения Алибасова

Вместо дорогого ресторана — реанимация, вместо гостей — врачи и медсестры, вместо праздничного стола — питание через зонд. Именно так вынужден отмечать свое 72-летие легендарный российский продюсер, музыкант и композитор Бари Алибасов , который двумя днями ранее по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок.

— Сегодня день рождения у нашего дорогого и любимого руководителя, нашего друга Бари Каримовича Алибасова. Самое главное хочу пожелать — скорейшего выздоровления, здоровья и сил, остальное всё мелочи жизни и просто пыль! Мы тебя очень любим! Обязательно приедем к тебе в больницу чтобы проведать и поздравить, — написал в Instagram молодой «нанаец» Михаил Игонин.

Портал Teleprogramma.pro еще раз поздравляет заслуженного артиста РФ с днем рождения! Мы решили вспомнить самые яркие празднования юбилеев отца "нанайцев". Уверены, Бари Каримович, их будет еще немало!В канун 65-летия объявил о помолвке с молоденькой помощницейОдним из самых запоминающихся праздников Алибасова за последнее десятилетие приключился в 2012-м году. Дело в том, что свой юбилей артист отмечал вместе с 25-летней Лилианой-Викторией Максимовой — бывшей помощницей, на которой он внезапно решил жениться.

В знак своей любви и серьезности намерений он подарил красавице-блондинке кольцо из белого золота с бриллиантами. Лилиана, в свою очередь, охотно делилась с журналистами рассказами о том, что ее 65-летний жених в постели даст фору многим молодым.

Позже она действительно стала шестой женой Бари Каримовича и в браке с ним родила ребенка… от другого мужчины. В ноябре 2017-го Алибасов официально расторг брак с Максимовой и несколько дней спустя расписался со своей давней любовью — актрисой Федосеевой-Шукшиной. На 69-летие получил в подарок портрет груди и таблетки для повышения потенции.

Актер и шоумен Николай Фоменко был ведущим вечера, певица Азиза пела для Алибасова свои песни, а Владимир Жириновский , который, как и юбиляр, родился в Казахстане, произнес в его честь отличный тост.

— Это хозяин, вождь, наставник, продюсер — всё вместе в одном человеке. Он смог сделать то, чего не сделал никто другой для российского шоу-бизнеса, — сказал своему другу Владимир Вольфович.

На десерт гостям подали огромный торт с черной глазурью и фигуркой Кощея Бессмертного. Алибасов проткнул сказочного злодея ножом, вызвав бурные аплодисменты собравшихся, после чего его окунули лицом прямо в торт.