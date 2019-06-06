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Сергей Жорин раскрыл детали завещания Бари Алибасова 

Teleprogramma.pro + ещё 10 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный российский адвокат Сергей Жорин в Твиттер разместил запись. Он привел твит продюсера Бари Алибасова, который тот сделал в 2013 году. В нем продюсер говорил, что вместе с Сергеем Жориным был у нотариуса с завещанием. Акулы пера каким-то образом об этом узнали и сняли на видео. Алибасов отмечал, что папарацци сработали очень грамотно, как в США. В то же время продюсеру стало интересно, кто их сдал.
"7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал", — написал Жорин.
Между тем несколько часов назад адвокат Сергей Жорин разместил свой твит под этой записью.
Напомним, что Бари Алибасов сейчас находится в клинике в крайне тяжелом состоянии. Врачи отказываются давать какие-то прогнозы. Скорее всего сегодня, 6 июня, будет проведена операция. Известно, что продюсер выпил химическую жидкость, перепутав ее с соком. Минувшей ночью даже прошла информация, что продюсер группы «На-На» скончался. Правда, затем она была опровергнута его представителем. Сергей Жорин — один из самых известных российских адвокатов, который в судах защищает звезд шоу-бизнеса. За свою карьеру он выиграл несколько десятков громких процессов.
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Звёзды , Сергей Жорин , Бари Алибасов
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