Дана Борисова покинет Россию по совету Малахова

Дана Борисова призналась, что за последние две недели ей пришлось пережить немало потрясений, апатию и даже «сухой срыв». Параллельно у знаменитой блондинки проходили съемки, поэтому нестабильное психологическое состояние далось ей особенно непросто.

Впрочем, все же нашлись люди, которые поддержали телеведущую, и в их числе оказался и Андрей Малахов . По словам Даны, он посоветовал ей сменить обстановку и в целом был очень участлив.

Судя по всему, знаменитость решила прислушаться к рекомендациям коллеги: через два дня она планирует отправиться на Сицилию, и там отметить день рождения.