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Дана Борисова покинет Россию по совету Малахова 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Дана Борисова призналась, что за последние две недели ей пришлось пережить немало потрясений, апатию и даже «сухой срыв». Параллельно у знаменитой блондинки проходили съемки, поэтому нестабильное психологическое состояние далось ей особенно непросто.
Впрочем, все же нашлись люди, которые поддержали телеведущую, и в их числе оказался и Андрей Малахов. По словам Даны, он посоветовал ей сменить обстановку и в целом был очень участлив.
Судя по всему, знаменитость решила прислушаться к рекомендациям коллеги: через два дня она планирует отправиться на Сицилию, и там отметить день рождения.
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Звёзды , Видео , Андрей Малахов , Дана Борисова
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