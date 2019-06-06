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Гузеева села за один стол с коровами 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Телеведущая Лариса Гузеева показала, как на съемочную площадку к ней за стол пришли коровы.
На опубликованном в инстаграме ведущей видео видно, как коровы располагаются в поле за столом рядом с Гузеевой. "Без всякого страха подошли эти красотки! Один из счастливых дней!" — подписала ролик Гузеева. Комментарии к этой записи звезда телевидения решила отключить.
Ранее сообщалось, что танец жениха-фрика в передаче "Давай поженимся" напугал Ларису Гузееву. Хакасский блогер Олег Монгол стал участником очередной передачи "Давай поженимся", которую ведет Гузеева, и, чтобы поразить невесту, исполнил экспрессивный танец под композицию Life певицы Zivert.
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Звёзды , Видео , Лариса Гузеева
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