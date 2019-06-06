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Самая молодая миллиардерша в мире снялась на пляже в прозрачной одежде 

Lenta.ru 3 часа назад
Самая молодая в мире миллиардерша — предпринимательница Кайли Дженнер — приняла участие в фотосессии в прозрачной одежде на пляже в Малибу, Калифорния. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.
Съемка состоялась в рамках новой рекламной кампании личного косметического бренда Дженнер Kylie Cosmetics.
На снимках видно, как 21-летняя девушка позирует на скалах в мокрой серой блузке и асимметричной юбке. Свой образ она дополнила массивными серьгами с крупными камнями и кольцами.
Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.
5 марта издание Forbes назвало бизнес-леди самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
В мае скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный личным косметическим брендом Кайли Дженнер, признали опасным для здоровья. Дерматологи предупредили поклонников марки Kylie Skin, что в состав средства входит грецкий орех, который может нанести серьезный вред коже лица.
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