Мое тело прекрасно: 50-летняя Дженнифер Энистон рассказала, что любит съемки в стиле ню

Совсем недавно актриса отпраздновала 50-летний юбилей и в честь этого события приняла участие в провокационной фотосессии. Джен снялась для обложки глянца топлес, продемонстрировав идеальную фигуру.

Поклонникам очень понравился образ Энистон: действительно, так выглядеть в 50 лет может не каждая женщина. Но нашлись и хейтеры, которые обвинили знаменитость в неподобающем поведении: некоторые решили, что обнажаться в таком возрасте — это стыд и позор.

yapokupayu.ru

«Я думаю, что мое тело прекрасно, я считаю, что гордиться им и чувствовать себя комфортно — независимо от того, какого вы возраста — важно. Не должно быть никакого стыда или дискомфорта. Я идеальна», — с улыбкой отметила Джен.

Кстати, актриса действительно много времени посвящает уходу за собой. Она не сидит на строгих диетах, но придерживается принципов здорового питания и занимается йогой три-четыре раза в неделю. Кроме того, она не одобряет пластическую хирургию. «Морщины — ну и что. Хоть обколись ботоксом, рано или поздно они все равно появятся», — отмечала Энистон в одном из интервью.