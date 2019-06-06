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Мое тело прекрасно: 50-летняя Дженнифер Энистон рассказала, что любит съемки в стиле ню 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Совсем недавно актриса отпраздновала 50-летний юбилей и в честь этого события приняла участие в провокационной фотосессии. Джен снялась для обложки глянца топлес, продемонстрировав идеальную фигуру.
Поклонникам очень понравился образ Энистон: действительно, так выглядеть в 50 лет может не каждая женщина. Но нашлись и хейтеры, которые обвинили знаменитость в неподобающем поведении: некоторые решили, что обнажаться в таком возрасте — это стыд и позор.
yapokupayu.ru
Накануне Энистон стала гостьей ток-шоу Эллен Дедженерес и рассказала, как реагирует на негативные комментарии.
«Я думаю, что мое тело прекрасно, я считаю, что гордиться им и чувствовать себя комфортно — независимо от того, какого вы возраста — важно. Не должно быть никакого стыда или дискомфорта. Я идеальна», — с улыбкой отметила Джен.
Кстати, актриса действительно много времени посвящает уходу за собой. Она не сидит на строгих диетах, но придерживается принципов здорового питания и занимается йогой три-четыре раза в неделю. Кроме того, она не одобряет пластическую хирургию. «Морщины — ну и что. Хоть обколись ботоксом, рано или поздно они все равно появятся», — отмечала Энистон в одном из интервью.
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Женский форум
Звёзды , Дженнифер Энистон , Эллен Дедженерес
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