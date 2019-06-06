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«Чистой воды провокация», — Гордон оправдалась за оскорбление Собчак 

WomanHit.ru 9 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Конфликт ведущей и адвоката оказался проделкой взломщиков соцсетей
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Ксении Собчак появился новый философский пост. В нем журналистка продолжила рассуждать на тему злословия и прощения.
«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — такой цитатой Ксения подписала одну из своих свежих фото, отметив, что мало кто умеет так жить. «Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак 'Шарикова». А вы как думаете?)" — обратилась теледива к своей интернет-аудитории.
Через некоторое время внимательные подписчики заметили в комментариях язвительное высказывание известного юриста Кати Гордон. «Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая… я смогла… а ты?» — пишет адвокат.
Однако, узнав о распространении новости об очередном сетевом конфликте, Гордон обратилась к своим подписчикам: «Вы знаете меня как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не делала и не говорила». Экс-супруга ведущего шоу «Мужское/Женское» заявила, что в момет появления в соцсети данной публикации была с другом Дмиртием Ашманом на переговорах в публичном месте.
«Выражаю свои мысли я куда изящнее и интереснее. Это же чистой воды провокация. Выясняем кто это себе позволил… меняем пароли», — резюмировала Екатерина.
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Звёзды , Катя Гордон , Ксения Собчак
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