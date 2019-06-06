СМИ: Шейк с дочкой уехала от Купера

Источник в окружении пары сообщает, что их отношения в течение последних месяцев стали более холодными. Поэтому модель вместе с дочерью Леей собирается вернуться к себе. Источник подозревает, что роман Ирины и Брэдли завершился.

Сама пара не комментирует слухи о разрыве. Кроме того, совсем недавно всю семью видели на прогулке, и они казались счастливыми.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэди Купер начали встречаться в апреле 2015 года.