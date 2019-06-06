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СМИ: Шейк с дочкой уехала от Купера 

Рамблер 1 час назад
Фото: Global Look Press
Британский таблоид The Sun, ссылаясь на слова инсайдера, утверждает, что топ-модель Ирина Шейк решила жить отдельно от Брэдли Купера.
Источник в окружении пары сообщает, что их отношения в течение последних месяцев стали более холодными. Поэтому модель вместе с дочерью Леей собирается вернуться к себе. Источник подозревает, что роман Ирины и Брэдли завершился.
Сама пара не комментирует слухи о разрыве. Кроме того, совсем недавно всю семью видели на прогулке, и они казались счастливыми.
Напомним, что Ирина Шейк и Брэди Купер начали встречаться в апреле 2015 года.
Звёзды , Брэдли Купер , Ирина Шейк
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