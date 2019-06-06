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Дочь Джоли начала принимать мужские гормоны 

Рамблер 1 час назад
Фото: Global Look Press
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая с детства предпочитает одеваться как мальчик, отзывается на имя Джон и носит короткую стрижку, решила пойти дальше. Тринадцатилетняя девочка уже год принимает гормональные препараты, чтобы изменить свой пол в соответствии с собственным гендером.
Инсайдеры сообщили, что знаменитые родители полностью поддержали своего ребенка, так как «Шайло никогда не чувствовала себя девушкой».
Вместе с братом Ноксом ее видели в супермаркете, где она была в привычных спортивных штанах и толстовке. Действительно, Шайло все больше похожа на мальчика и неуловимо напоминает своего отца в юности.
Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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