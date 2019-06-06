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Алекс Лесли собирается пойти в президенты 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @alexlesley
Скандальный секс-тренер Алекс Лесли сообщил том, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы 2025 года. Соответствующее заявление он опубликовал в своем блоге.
«Лесли в президенты! Пора начинать подготовку к выборам 2025 года, друзья! У нас не так много времени и учитывайте, что против нас будут ВСЕ!»
По его словам, он вмешается в игру, чтобы посмотреть в глаза конкурентов, полные ужаса.
Напомним, что Алекс Лесли и его ученицы Настя Рыбка и Саша Травка отсидели год в тайской тюрьме за проведение интимного тренинга на улице в Паттайе. Однако, несмотря на заключение, от своих планов не отказался.
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