Алекс Лесли собирается пойти в президенты

Скандальный секс-тренер Алекс Лесли сообщил том, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы 2025 года. Соответствующее заявление он опубликовал в своем блоге.

«Лесли в президенты! Пора начинать подготовку к выборам 2025 года, друзья! У нас не так много времени и учитывайте, что против нас будут ВСЕ!»

По его словам, он вмешается в игру, чтобы посмотреть в глаза конкурентов, полные ужаса.

Напомним, что Алекс Лесли и его ученицы Настя Рыбка и Саша Травка отсидели год в тайской тюрьме за проведение интимного тренинга на улице в Паттайе. Однако, несмотря на заключение, от своих планов не отказался.