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Топлес в душе: Настя Каменских поделилась откровенным фото 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Сейчас певица Настя Каменских пребывает на пике популярности. Внимание к ней приковано и в связи с недавним замужеством — в конце мая знаменитость сыграла свадьбу со своим коллегой Потапом, с которым много лет пела в дуэте. Влюбленная пара отправилась в медовый месяц, откуда делится жаркими кадрами. Новоиспеченная жена решила в который раз продемонстрировать тело, и выбрала для фотосессии подходящее место — ванную.
Настя Каменских продолжает дразнить публику красочными фото. Она гордится своей постройневшей фигурой и не скрывает этого. Ее параметры нельзя назвать идеальными, но пышные формы многие считают женственными и привлекательными. В новом кадре поп-звезда позирует топлес в душе, прикрывая роскошную грудь рукой. Но оголяться полностью знаменитость не стала, надев трусики с высокой талией.
Eva.ru
И хоть Каменских критикуют за лишний вес, для многих она — эталон красоты. Настя регулярно входит в рейтинги самых сексуальных женщин представительниц шоу-бизнеса. Она успешно строит сольную карьеру за границей, в том числе в Латинской Америке. В конце прошлого года ее хит даже попал в мировой чарт Billboard.
Eva.ru
Вслед за эротическим снимком Настя Каменских поделилась и кадром из недавней фотосессии для глянцевого журнала. Она украсила обложку одного из самых известных испаноязычных изданий в США. Фанаты даже сравнили исполнительницу с другой знойной артисткой — Дженнифер Лопес, считая, что фигуры двух красавиц похожи.
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Звёзды , Дженнифер Лопес , Настя Каменских
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