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У Брэда Питта новая избранница 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Похоже, актер совершенно оправился от тяжелого развода с Анджелиной Джоли и наслаждается жизнью. Питт уже попадал в объектив фотокамер с привлекательными спутницами. На этот раз он появился с молодой красивой итальянкой на выставке Biennale Art Exibition в Венеции. Впрочем, на людях они держались исключительно сдержанно, однако другие посетители музея заметили нежные взгляды пары.
Друзья Питта рассказали, что актер, прилетевший в Италию, чтобы отдохнуть, познакомился с девушкой на вечеринке. Однако он не спешит с развитием отношений. Личность новой подруги также пока не раскрывается.
Впрочем, это не первый роман разведенного актера. Ранее он встречался с израильтянкой Нери Оксман и активно флиртовал с Шарлиз Терон.
Звёзды , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Анджелина Джоли
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