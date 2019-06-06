У Брэда Питта новая избранница

Похоже, актер совершенно оправился от тяжелого развода с Анджелиной Джоли и наслаждается жизнью. Питт уже попадал в объектив фотокамер с привлекательными спутницами. На этот раз он появился с молодой красивой итальянкой на выставке Biennale Art Exibition в Венеции. Впрочем, на людях они держались исключительно сдержанно, однако другие посетители музея заметили нежные взгляды пары.

Друзья Питта рассказали, что актер, прилетевший в Италию, чтобы отдохнуть, познакомился с девушкой на вечеринке. Однако он не спешит с развитием отношений. Личность новой подруги также пока не раскрывается.