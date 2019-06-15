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41-летняя Климова восхитила фанатов горячим снимком 

Passion.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: @klimovagram
Екатерина Климова показала татуировку и стройные бедра, очаровав подписчиков своего блога.
Для того, чтобы быть сексуальной, совсем не обязательно обнажаться или носить слишком открытые вещи. Это прекрасно знает актриса Екатерина Климова, которая не стесняется демонстрировать свои сильные стороны.
Фото в закрытом красном купальнике, которое она опубликовала в своем блоге, привело ее поклонников в восторг.
«Было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье, но и жаркие московские будни могут стать ярче», — написала актриса.
«Так выглядит мама четверых детей», «Вот пример красоты, а не перекаченные губы-уточки и брови-бровищи! Вы просто пример для подражания», «Ну как Вам удается быть такой красивой, стройной», «Даже не думала что у вас тату», «Пора кому-то снять русскую версию спасателей Малибу! актриса на главную роль уже здесь», — обсуждают снимок подписчики.
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Звёзды , Екатерина Климова
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