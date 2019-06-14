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Сын Зверева объяснил, почему ушел в монастырь 

Аргументы Недели 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Сын известного стилиста Сергея Зверева признался, что решил уйти в монастырь после ссоры с отцом. По словам Сергея Зверева-младшего, вдали от мирской суеты он ищет душевный покой.
Около месяца назад Сергей принял решение стать послушником в Борисоглебском монастыре, передаёт СтарХит. Он согласился жить в келье и помогать монахиням с хозяйством, чтобы разобраться со своей жизнью.
«Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни. Также он оскорбил мою жену. Но я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушел в монастырь. Я ушел лечить свою душу»,
— рассказал Зверев-младший.
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Звёзды , Сергей Зверев , StarHit
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