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Обнаженная натура: Потап запечатлел Каменских в постели 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Соцсети
Настя Каменских и рэпер Потап поженились в конце минувшего месяца и с тех пор постоянно проводят время вместе. Певица, которая сразу же приступила к тренировкам после медового месяца в Турции, в очередной раз продемонстрировала прекрасную физическую форму.
В своем Instagram она опубликовала обнаженное фото. Снимок получился максимально откровенным, ведь на поп-звезде нет нижнего белья.
«Поймал меня сутра мой мальчик»,
— написала Настя, намекая на автора снимка — мужа.
Поклонники в комментариях отметили, что певица находится в прекрасной форме, однако ряд фолловеров заметил, что таким интимным снимкам не место в общем доступе.
«Это фото для личного архива замужней женщины!», «Я конечно все понимаю, красиво, но мне кажется это уже перебор», «Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!» — написали в подписчики.
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Женский форум1
Звёзды , Настя Каменских
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