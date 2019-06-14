Обнаженная натура: Потап запечатлел Каменских в постели

Настя Каменских и рэпер Потап поженились в конце минувшего месяца и с тех пор постоянно проводят время вместе. Певица, которая сразу же приступила к тренировкам после медового месяца в Турции, в очередной раз продемонстрировала прекрасную физическую форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Июн 2019 в 10:17 PDT В своем Instagram она опубликовала обнаженное фото. Снимок получился максимально откровенным, ведь на поп-звезде нет нижнего белья.

«Поймал меня сутра мой мальчик»,

— написала Настя, намекая на автора снимка — мужа.

Поклонники в комментариях отметили, что певица находится в прекрасной форме, однако ряд фолловеров заметил, что таким интимным снимкам не место в общем доступе.

«Это фото для личного архива замужней женщины!», «Я конечно все понимаю, красиво, но мне кажется это уже перебор», «Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!» — написали в подписчики.