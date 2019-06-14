СМИ рассекретили имя нового возлюбленного Ани Лорак

Как сообщают российские СМИ, новым спутником певицы Ани Лорак стал друг Егора Крида . Ее возлюбленный младше ее на 14 лет.

После развода с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу о личной жизни певицы ничего не было известно. На все мероприятия она приходила либо одна, либо в компании 8-летней дочери Софии. Однако, месяц назад появились слухи о том, что на репетициях перед концертами вместе с Лорак приходит молодой человек. Кто он не сообщалось.

Теперь СМИ установили личность ее спутника. Им оказался 26-летний музыкальный продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. Его неоднократно упоминали в своих интервью музыканты Егор Крид и Миша Марвин . Знаменитости говорили, что он им очень помогал и благодарили его. Пока Ани Лорак и Егор Глеб не дают никаких комментариев.

В 2018 году стало известно о том, что супруг Лорак, турецкий бизнесмен Муратом Налчаджиоглу, изменяет ей с моделью Яной Беляевой. Певица никак не комментировала эти слухи, но в декабре подала на развод. Супруги были вместе больше 10 лет и воспитывают общую дочь.