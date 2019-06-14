Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ рассекретили имя нового возлюбленного Ани Лорак 

Рамблер 3 часа назад
Как сообщают российские СМИ, новым спутником певицы Ани Лорак стал друг Егора Крида. Ее возлюбленный младше ее на 14 лет.
После развода с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу о личной жизни певицы ничего не было известно. На все мероприятия она приходила либо одна, либо в компании 8-летней дочери Софии. Однако, месяц назад появились слухи о том, что на репетициях перед концертами вместе с Лорак приходит молодой человек. Кто он не сообщалось.
Теперь СМИ установили личность ее спутника. Им оказался 26-летний музыкальный продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. Его неоднократно упоминали в своих интервью музыканты Егор Крид и Миша Марвин. Знаменитости говорили, что он им очень помогал и благодарили его. Пока Ани Лорак и Егор Глеб не дают никаких комментариев.
В 2018 году стало известно о том, что супруг Лорак, турецкий бизнесмен Муратом Налчаджиоглу, изменяет ей с моделью Яной Беляевой. Певица никак не комментировала эти слухи, но в декабре подала на развод. Супруги были вместе больше 10 лет и воспитывают общую дочь.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Крид , Миша Марвин , Мурат Налчаджиоглу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые лучше не делать, когда разбито сердце
10 профессий, которые запрещены российским женщинам6
Как меняют цвет кожи, вживляя под нее тональный крем
11 хитростей, которых нет в книгах по уборке
Как понять, что подруга вас ненавидит3
Видео
03:14
В России испытали новую систему борьбы с борщевиком
Дом и сад
02:29
Е-230 и другие консерванты: в чем опасность
Еда
00:47
В Роскачестве назвали рецепт правильной окрошки
Еда
05:03
Как выглядят настоящие специи
Еда
03:28
Как проверить зрение, не отходя от компьютера
Здоровье
11:13
Малоизвестные подробности о жизни Майкла Джексона
Звёзды
00:15
Поплавская предложила стерилизовать мам-кукушек
Звёзды
00:38
Вайкуле много лет ругает себя за вредную привычку
Звёзды
04:16
Может ли цикорий заменить кофе
Еда Здоровье
04:54
Как выглядели российские знаменитости в молодости
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение