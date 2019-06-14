Заметно постройневшая Лариса Долина вышла в свет

Среди членов жюри — известная певица Лариса Долина . Надо отметить, что за последнее время звезда заметно похорошела. Как известно, после развода с супругом Ильей Спицыным 63-летняя певица сильно прибавила в весе. В окружении исполнительницы поговаривали, что Долина переживает из-за расставания с мужем. По другим данным, звезда перестала тренироваться из-за проблем с суставами, что сразу же отразилось на ее внешности.

Кстати, сейчас Долина до сих пор общается с бывшим супругом, и он остается ее директором. Правда, теперь их связывают только деловые отношения. У Ильи Спицына есть любимая женщина и ребенок.