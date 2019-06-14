Топурия рассказала, как ее дочь получила американское гражданство

Кети Топурия пришла в гости к Регине Тодоренко. В интервью в Youtube-шоу «Пятница с Региной» певица рассказала о своей дочери. Несмотря на развод, четырехлетняя Оливия каждые выходные проводит с отцом Львом Гейхманом. При этом экс-супруг запретил Топурии крестить Оливию. Так как он иудей, а певица исповедует православие, дочка сама решит с возрастом, к какой конфессии ей примкнуть.

Кадр из шоу "Пятница с Региной"

Кети Топурия рожала в той же клинике, что и Мадонна.

Солистка «А-Студио» призналась, что рожала в американской клинике. Выбор пал на одну из самых дорогих больниц США. В одной из палат этой клиники ранее рожала Мадонна. Ночь там стоит 3000 долларов, а сами роды — 30 тысяч. Многие знакомые и муж настаивали, чтобы певица отправилась рожать именно туда. Кети Топурия вначале не хотела, но позже согласилась.

После родов ребенок становится автоматически гражданином США. Солистка «А-Студио» подчеркнула, что у Оливии теперь два гражданства. Певица могла бы родить в Москве, но предпочла зарубежную клинику ради американского паспорта. Кети Топурия призналась, что мечтает, чтобы ее дочь стала голливудской актрисой.