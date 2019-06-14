Нашли кота Бари Алибасова

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

По его словам, 14 июня поступил звонок от молодого человека. Он рассказал, что обнаружил кота в центре школы Кунг-Фу в Столовом переулке. Звонившим оказался наставник спортивного учреждения Леван Кажилот, сообщает РЕН-ТВ.

Вадим Горжанкин сообщил, что мужчина отказался от денежного вознаграждения. За кота Чучу обещали 800 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что из квартиры продюсера Бари Алибасова во время пресс-конференции для журналистов сбежал его кот.