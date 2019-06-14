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Опухший «Иванушка» напугал фанатов 

Russianshowbiz.info 10 минут назад
Андрей Григорьев-Аполлонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал в Инстаграме видео, в котором он едет на катере и шлёт воздушный поцелуй. «Люблю свою Родину! Мир всем!», — прокомментировал видео Андрей.
Поклонники едва узнали в опухшем артисте своего кумира. Подписчики стали спорить между собой и искать причину резких перемен. Некоторые предполагают, что певец сделал себе «новое лицо», другие, что он просто располнел, третьи считают, что всему виной алкоголь. Нашлись и те, кто встал на защиту Григорьева-Аполлонова. «Андрей отлично выглядит для 50».
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