Опухший «Иванушка» напугал фанатов

Андрей Григорьев-Аполлонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал в Инстаграме видео, в котором он едет на катере и шлёт воздушный поцелуй. «Люблю свою Родину! Мир всем!», — прокомментировал видео Андрей.

Поклонники едва узнали в опухшем артисте своего кумира. Подписчики стали спорить между собой и искать причину резких перемен. Некоторые предполагают, что певец сделал себе «новое лицо», другие, что он просто располнел, третьи считают, что всему виной алкоголь. Нашлись и те, кто встал на защиту Григорьева-Аполлонова. «Андрей отлично выглядит для 50».