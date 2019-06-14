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Синди Кроуфорд продолжает сниматься обнаженной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
53-летняя модель считает, что любой возраст по-своему красив.
Пятьдесят — это новые двадцать, если вы как минимум Синди Кроуфорд.
53-летняя супермодель объяснила, почему она и ее коллега, 50-летняя Кристи Терлингтон до сих пор снимаются в стиле «ню». По ее словам, они делают это, так как считают важным. «Мы хотим показать женщинам за 50, что в этом возрасте есть своя красота», — заявила Кроуфорд.
@CINDYCRAWFORD
Недавно мать двоих детей снялась в откровенной фотосессии для книги Рассела Джеймса. Позже эти снимки она выложила в соцсети.
«Я помню, что один из пользователей, желая меня уколоть, а таких, как выяснилось много, поинтересовался, зачем я делаю это в моем возрасте», — вспоминает звезда.
«На это я спросила, неужели есть возраст, когда быть обнаженной бывает некрасиво. Это просто красота другого рода», — отметила Синди.
«Это одна из причин, по которым я снимаюсь», — продолжила Кроуфорд, признав, что теперь немного сложнее собраться перед камерой.
«Надеюсь, что это политически корректно, но иногда перед съемками я говорю, что мне нужно немножко «Виагры», так как сложнее настроиться на нужный лад», — цитирует модель Page Six.
Точку зрения своей коллеги, безусловно, поддерживает и 49-летняя Наоми Кэмпбелл. Не так давно темнокожая модель поделилась снимком, где полностью обнажилась посреди кенийской пустыни.
@naomi
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