Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова снова рассказала о своих чувствах после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, сообщает Sport24.
@buzova86
Бузова выложила в своем инстаграме фотографию с билетами на самолет. Один из подписчиков предположил, что она летит увеличивать себе грудь, на что Ольга ответила:
"А вот и нет! Хотела с дуру сделать после развода, но одумалась! Я люблю свою идеальную маленькую грудь", — написала Бузова.
Ранее Бузова призвала к поцелуям мягким местом.