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Бузова после развода с Тарасовым хотела увеличить грудь 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова снова рассказала о своих чувствах после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, сообщает Sport24.
@buzova86
Бузова выложила в своем инстаграме фотографию с билетами на самолет. Один из подписчиков предположил, что она летит увеличивать себе грудь, на что Ольга ответила:
"А вот и нет! Хотела с дуру сделать после развода, но одумалась! Я люблю свою идеальную маленькую грудь", — написала Бузова.
Ранее Бузова призвала к поцелуям мягким местом.
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