Богомолов объяснил, почему считает, что у Собчак нет вкуса

Чтобы понять творчество режиссера, нужно «разработать рецепторы», уверен Константин

Во время интервью свежий выпуск «Осторожно, Собчак!» вызвал ажиотаж в сети. Еще бы! Светская львица взяла откровенное интервью у того, кто якобы стал причиной развода супружеской четы Собчак — Виторган.

Ксения и Константин Богомолов гуляли по летней Москве, кажется, флиртовали и много говорили о высоком… Отдельной темой стал возросший интерес к спектаклям гостя программы. Ведущая отметила, что «новый Богомолов» нравится публике больше. Однако режиссер не стал рассыпаться в ответных благодарностях. Напротив, он оспорил мнение Собчак и отметил, что поменялся не он, а публика. Сейчас люди доросли до его постановок.

«В театральном языке человек не меняется. То, что тусовка знает меня как режиссера «Идеального мужа» и «Карамазовых», — это проблема тусовки. Я делал очень разный театр, — пояснил Константин Богомолов, после чего обратился уже в сторону Ксении Анатольевны: — У тебя не разработаны вкусовые рецепторы в восприятии театра. Сейчас ты больше интересуешься другим театром. Может, они у тебя и разработаются. Я делал спектакли той эстетики, к которой, как тебе кажется, я сейчас пришел, еще во время «Идеального мужа». Ты познакомилась с этой эстетикой только сейчас. Я не сдвинулся в своем творчестве, просто подоспел момент, когда люди твоего восприятия приходят и им интересно».

Ксения с неоднозначной улыбкой подтвердила, что сейчас она действительно стала больше интересоваться театром. Отрицать неразработанность вкусовых рецепторов ведущая не стала. Более того, Собчак подытожила, что своим подходом к творчеству Богомолов воспитал публику.

Поводом для интервью, напомним, послужило назначение Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной. По мнению ведущей, Константин является очень талантливым режиссером, несмотря на все высокомерие и снобизм, который ему приписывают.