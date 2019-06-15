Поклонники обсуждают молодость 45-летней Натали

Певица показала, какой ее видит сын.

Певице Натали (настоящее имя Наталья Рудина — прим.ред.) в этом году исполнилось 45 лет. Хрупкая блондинка замужем более 27 лет и воспитывает троих сыновей. На днях Натали показала в Instagram, какой ее видит средний сын, 9-летний Анатолий, в объективе фотокамеры:

«Что это у меня с головой?😂В смысле, с причёской?🤔Анатолий сам везде в «полёте» и меня так же снимает!».

@natali_star74

«Вам больше 25 не дашь! Красавица!», «Вечная девочка», «Милая, приятная и талантливая девушка, мать троих прекрасных сыновей», «Натали! Молодец красота, не определить года», «Девочка, девочка на этом фото», «Глядя на вас, вспомнил клип ваш „Ветер с моря дул“. Ты вообще меняешься?», «Я не понимаю, Натали, каждый раз все моложе и моложе. Каждый раз красивее и милее. Как такое бывает?», «Похоже, она будет жить вечно😏😊😂 годы всё как-то мимо😂», — обсуждают фолловеры естественную красоту Натали.

Напомним, Натали не скрывает, что во многом своей молодостью обязана профессионалам, а идеальными формами — врачам-хирургам, однако и ее вклад в этом есть: умеренное питание по системе «две ладошки» и дисциплина в уходе за кожей решают многое.