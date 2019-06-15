Психические расстройства звезд Голливуда

Истории мировых звезд, которые не стесняются рассказывать о своем недуге и опыте борьбы с ним.

Принцесса Диана и булимия

Проблемы с питанием у Дианы начались сразу после того, как на нее обрушилась всемирная известность. Как только в прессе то тут то там стали заявлять, что она поправилась, беременна или просто выглядит пухлой, Диана тут же принялась за диеты. Положение усугубилось, когда Диана выяснила, что муж любит другую женщину.

«Я мучилась от булимии много лет. Вы причиняете себе боль и страдания, потому что не считаете себя значимой. Вы объедаетесь по 4-5 раз в день — и к вам возвращается чувство душевного комфорта, но это ощущение очень скоро проходит. Тогда вы начинаете чувствовать отвращение к себе — и все повторяется снова и снова».

Кэтрин Зета-Джонс и биполярное расстройство личности

По самой распространенной версии, причиной развития этого заболевания у актрисы стал стресс, который она испытала, узнав о том, что у ее супруга Майкла Дугласа диагностировали рак гортани. Дуглас справился с раком, а вот Кэтрин борется с расстройством до сих пор.

БАР — психическое расстройство, проявляющееся сменой аффективных фаз: мании и депрессии. И это не просто перепады настроения, которые случаются у большинства из нас. Аффективные эпизоды — настоящая пытка для больного. Например, к симптомам мании относят эйфорию, повышенную работоспособность, бессонницу, необоснованно завышенную самооценку. В депрессивном состоянии симптомы часто сменяются на противоположные: потеря полного интереса ко всему тому, что было важно в состоянии мании, тяжелое и давящее уныние, пессимистическое отношение к будущему, повышенная сонливость.

Хью Лори и депрессия

Актер утверждает, что всегда был депрессивным типом, и несмотря на карьеру, отцовство, благоприятные семейные и дружеские отношения, он все равно чувствует себя несчастным. Хотя на рациональном уровне понимает, что оснований жаловаться на жизнь у него нет. Спасается Хью Лори, как и многие в Америке, таблетками.

"Антидепрессанты вполне помогают, и я не считаю, что они изменяют личность, — мы же надеваем свитер, когда холодно, так что логично принять таблетку, когда… совсем холодно и бесприютно".

Кэмерон Диаз и обсессивно-компульсивное расстройство

Знаменитая блондинка одержима стерильностью: в общественных местах она открывает двери локтями, чтобы не прикасаться ладонями к ручкам, а у себя дома она постоянно моет руки.

При ОКР у больного непроизвольно появляются так называемые обсессии — навязчивые или пугающие мысли. Чтобы от них избавиться, он вынужден выдумывать столь же навязчивые и утомительные действия — компульсии. У Диаз обсессия — постоянное беспокойство о том, что все вокруг загрязнено, а компульсия — мытье рук снова и снова.