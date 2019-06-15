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Кети Топурия воссоединилась с Гуфом и задумалась о сыне 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
О своем романе с рэпером певица рассказала в эфире передачи Регины Тодоренко.
Кети и Гуф расстались несколько месяцев назад после почти двухлетнего романа. А чуть позже поползли слухи о воссоединении пары. Сама же Топурия сначала все отрицала. Но на днях она стала героиней передачи «Пятница с Региной», в которой рассказала ведущей Тодоренко о своем воссоединении с Гуфом и планах на будущее. По словам Кети, их расставание было не таким, как его представляли. Напомним, сообщалось, что причиной разрыва стали измены Гуфа.
"Какое-то время мы с ним не общались вообще. И мы еще не начали общаться, переписываться, извиняться, а уже писали, что мы сошлись. Как-то все некрасиво так получилось, к сожалению. Но все равно было все не так, как показали и рассказали", — рассказала Кети.
Кети призналась, что она верит в том, что люди могут меняться. Она завяла, что хочет родить еще одного ребенка — мальчика. Но личную жизнь Топурия решила больше не афишировать.
К слову, на днях Гуф заинтриговал фолловеров фото в костюме и заявил, что некая женщина сказала ему «да». Подписчики гадают, не идет ли речь о Кети, но сам рэпер хранит молчание.
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Звёзды , Гуф , Регина Тодоренко
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