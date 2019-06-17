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«Без подготовки не повторять»: Навка села на шпагат 

WMJ.ru + ещё 3 4 часа назад
Спортсменка восхитила своей растяжкой.
Татьяна Навка время от времени публикует в своем Instagram различные упражнения на растяжку, показывая фолловерам, как проходят ее тренировки. На этот раз фигуристка поделилась небольшим роликом, на котором демонстрирует невероятный шпагат. В подписи к видео Навка предупредила, что повторять такое упражнение без хорошей физической подготовки опасно.
"Давно просили меня какое-нибудь видео выложить. Поверьте, у меня тоже не сразу получилось. Без подготовки не рекомендую повторять",
— прокомментировала Татьяна. (Прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
В комментариях фолловеры восхищаются растяжкой Татьяны «Волочкова нервно курит»; «Все видел, такое впервые»; «Нереальная гибкость натренированного тела»; «Фантастично»; «Супер! Но небезопасно. Для очень подготовленных!»; «Потрясающе!» «Сколько труда!»; «Как будто из пластилина», — пишут люди.
А вы умеете садиться на шпагат?
Текст:Виктория Разумова
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Звёзды , Видео , Татьяна Навка , WMJ.RU
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