«Без подготовки не повторять»: Навка села на шпагат

Спортсменка восхитила своей растяжкой.

Татьяна Навка время от времени публикует в своем Instagram различные упражнения на растяжку, показывая фолловерам, как проходят ее тренировки. На этот раз фигуристка поделилась небольшим роликом, на котором демонстрирует невероятный шпагат. В подписи к видео Навка предупредила, что повторять такое упражнение без хорошей физической подготовки опасно.

"Давно просили меня какое-нибудь видео выложить. Поверьте, у меня тоже не сразу получилось. Без подготовки не рекомендую повторять",

— прокомментировала Татьяна. (Прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

В комментариях фолловеры восхищаются растяжкой Татьяны «Волочкова нервно курит»; «Все видел, такое впервые»; «Нереальная гибкость натренированного тела»; «Фантастично»; «Супер! Но небезопасно. Для очень подготовленных!»; «Потрясающе!» «Сколько труда!»; «Как будто из пластилина», — пишут люди.

А вы умеете садиться на шпагат?

Текст:Виктория Разумова