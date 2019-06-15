Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл

В 2016 году британский принц Гарри на протяжении трёх месяцев крутил роман с моделью Сарой Энн Маклин, одновременно встречаясь со своей будущей супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Как сообщает Express, Маркл узнала об этом, но предпочла простить возлюбленного и не разрывать отношения.

Как следует из книги о британской королевской семье писательницы Анжелы Левайн, Гарри понял, что у них нет ничего общего с Маклин, и разорвал с ней отношения.

Друг Гарри рассказал, что они с Сарой неплохо ладили, но всё-таки были слишком разными. Она — слишком уж правильная, а Гарри всегда был немного непокорным, — уточнила Левайн.

В своей книге Левайн уточняет, что и у Маркл в те годы также были связи на стороне: в период их знакомства герцогиня встречалась с королевским шеф-поваром.

Ранее стало известно, что жена принца Уильям Кейт Миддлтон решила появиться на людях в не совсем подобающем её статусу платье, писал News.ru.