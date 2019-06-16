Ольга Бузова появилась на мероприятии с бывшим

Когда стало известно, что Бузова направляется в Италию, поклонники предположили, что она летит на съемки нового шоу. Как оказалось, певица посетила свадьбу своих друзей. Там она появилась со своим экс-бойфрендом.

Некоторые называют Бузова завидной невесткой, но после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым о ее личной жизни ничего не было слышно. На шоу "Замуж за Бузову" она также не смогла найти спутника жизни. И теперь, по всей видимости, возвращается к бывшим.

На фото с торжества видно, что артистка позирует со своим бывшим возлюбленным, бизнесменом Тимофеем Майоровым. Пара настолько гармонично смотрелась вместе, что поклонники звезды предположили, что они возобновили отношения.

@buzova86

Бузова также неоднозначно высказалась в отношении экс-бойфренда в своем Instagram.

«Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения. Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший. Тима», — написала она.

Ольга Бузова и Тимофей Майоров встречались в 2009 году. Пара долго не афишировала свои отношения, но папарацци регулярно ловили их вместе на различных мероприятиях. Спустя некоторое время они расстались и не общались 2018 года, когда Майоров решился попытать счастье в шоу "Замуж за Бузову".