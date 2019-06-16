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«Нереальная»: Вера Брежнева взбудоражила фолловеров дерзкими фото в блестящем купальнике 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Певица показала эффектные фотографии со съемочной площадки ее нового клипа «Я не святая».
Недавно Вера Брежнева представила поклонникам новый клип на песню «Я не святая». В ролике певица сперва чинно ужинает с молодым человеком, однако внезапно встает и сбегает от него через кухню. Певица оказывается в блестящем боди с чувственным вырезом и косухе, в которых она и отправляется на ночную улицу раскатывать в машине с открытым верхом и наслаждаться одиночеством.
На этот раз Брежнева опубликовала в Instagram дерзкие фотографии со съемок клипа,
«И пусть в моих поступках не было логики.. Я не умею жить по-другому», — написала она.
@ververa
Фолловеров звезды снимки равнодушными не оставили. Однако мнения разделились, одним очень понравился образ певицы, а другие посчитали его вульгарным. «Нереальная», «Красотка», «Самая красивая женщина на свете», «Ужасно!», «Некрасиво», «Как всегда шикарна», «А по-моему, вульгарно», «Огонь-женщина!», « Вот это и называется-поющие трусы!», «Вера, Вы супер!», « Вера! 😘😘😘 Вам срочно нужна песня и клип о людях которые пишут вам гадости в Инстаграм)))))) Дайте почитать Константину некоторые комментарии, его это вдохновит», «Вера вы прекрасны!Вы огонь🔥Обожаю!», — пишут они в многочисленных комментариях.
Текст:Саша Черная
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Звёзды , Вера Брежнева
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