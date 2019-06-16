«Нереальная»: Вера Брежнева взбудоражила фолловеров дерзкими фото в блестящем купальнике

Певица показала эффектные фотографии со съемочной площадки ее нового клипа «Я не святая».

Недавно Вера Брежнева представила поклонникам новый клип на песню «Я не святая». В ролике певица сперва чинно ужинает с молодым человеком, однако внезапно встает и сбегает от него через кухню. Певица оказывается в блестящем боди с чувственным вырезом и косухе, в которых она и отправляется на ночную улицу раскатывать в машине с открытым верхом и наслаждаться одиночеством.

На этот раз Брежнева опубликовала в Instagram дерзкие фотографии со съемок клипа,

«И пусть в моих поступках не было логики.. Я не умею жить по-другому», — написала она.

@ververa

Фолловеров звезды снимки равнодушными не оставили. Однако мнения разделились, одним очень понравился образ певицы, а другие посчитали его вульгарным. «Нереальная», «Красотка», «Самая красивая женщина на свете», «Ужасно!», «Некрасиво», «Как всегда шикарна», «А по-моему, вульгарно», «Огонь-женщина!», « Вот это и называется-поющие трусы!», «Вера, Вы супер!», « Вера! 😘😘😘 Вам срочно нужна песня и клип о людях которые пишут вам гадости в Инстаграм)))))) Дайте почитать Константину некоторые комментарии, его это вдохновит», «Вера вы прекрасны!Вы огонь🔥Обожаю!», — пишут они в многочисленных комментариях.

Текст:Саша Черная