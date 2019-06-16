Виктория Лопырева откровенно рассказала о пластике

Виктория Лопырева — светская львица, звезда Instagram и просто красивая женщина. Она не скрывает, что красота — это не только генетика, но и упорный ежедневный труд. Не стала скрывать знаменитость и то, что прибегала к услугам пластического хирурга.

В интервью SnC звезда рассказала, что несколько лет назад прооперировала нос. Она отметила, что для операции были медицинские показания, так как у нее была искривлена перегородка, однако эстетическая сторона волновала ее не меньше.

@lopyrevavika

«Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала. Доктор, который меня оперировал, сказал, что во время диагностического осмотра обнаружил два искривления, а на самом деле их было три, это стало ясно во время операции. Кроме сугубо медицинских показаний было желание убрать визуально заметное искривление», — заявила Виктория.

Она добавила, что не прибегала к пластике ради похудения и никогда не делала липосакцию. По ее словам, в ее жизни был период, когда она набрала 10 лишних килограммов и прекрасно себя чувствовала. Лопырева призналась, что так и не нашла подходящую для себя диету и разработала собственную систему питания, подходящую лично ей.