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Нонна Гришаева показала стройную фигуру на отдыхе 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как и все звезды российского кинематографа Нонна Гришаева сейчас находится в Сочи на фестивале «Кинотавр». 47-летняя актриса опубликовала совместное фото с мужем Александром Нестеровым на балконе отеля.
На фото актриса позирует рядом с супругом в вечернем наряде ярко-изумрудного цвета. Пояс на платье подчеркивает тонкую талию Гришаевой, а асимметричный крой юбки открывает стройные ноги. Волосы Нонна оставила распущенными.
@grishaevanonna
«С утра, в вечернем», — подписала снимок она.
Поклонники пришли в восторг от образа актрисы. Они отметили ее прекрасную форму и порадовались, что в напряженном графике удалось найти окно, чтобы провести время с супругом.
«Вы невероятная, Нонна!», «Боже мой, какая фигура», «Нонна, признайтесь, вы весите 40 кг?», — написали фолловеры.
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Звёзды , Александр Нестеров , Нонна Гришаева
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