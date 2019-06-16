Нонна Гришаева показала стройную фигуру на отдыхе

Как и все звезды российского кинематографа Нонна Гришаева сейчас находится в Сочи на фестивале «Кинотавр». 47-летняя актриса опубликовала совместное фото с мужем Александром Нестеровым на балконе отеля.

На фото актриса позирует рядом с супругом в вечернем наряде ярко-изумрудного цвета. Пояс на платье подчеркивает тонкую талию Гришаевой, а асимметричный крой юбки открывает стройные ноги. Волосы Нонна оставила распущенными.

@grishaevanonna

«С утра, в вечернем», — подписала снимок она.

Поклонники пришли в восторг от образа актрисы. Они отметили ее прекрасную форму и порадовались, что в напряженном графике удалось найти окно, чтобы провести время с супругом.

«Вы невероятная, Нонна!», «Боже мой, какая фигура», «Нонна, признайтесь, вы весите 40 кг?», — написали фолловеры.