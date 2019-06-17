Тимати отдаст за роды своей девушки два миллиона рублей

Кроме того, стало известно, что появление ребенка на свет встанет музыканту в круглую сумму — два миллиона рублей. Стоимость всей процедуры будет включать в себя наблюдение у врача, нахождение в VIP-палате, осмотр малыша. Также придется заплатить за оформление гражданства ребенку.

Девушка Тимати выкладывает на своей официальной странице в Instagram множество своих «беременных» фотографий. Некоторые из них — совместно с возлюбленным.

Как напоминает портал «Актуальные новости», пара встречается уже четыре года, однако их отношения еще не оформлены.