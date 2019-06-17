Девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова отправится рожать в Майами.
Кроме того, стало известно, что появление ребенка на свет встанет музыканту в круглую сумму — два миллиона рублей. Стоимость всей процедуры будет включать в себя наблюдение у врача, нахождение в VIP-палате, осмотр малыша. Также придется заплатить за оформление гражданства ребенку.
Анастасия Решетова недавно давала интервью Виктории Лопыревой. Именно там она намекнула на желание родить за океаном.
Девушка Тимати выкладывает на своей официальной странице в Instagram множество своих «беременных» фотографий. Некоторые из них — совместно с возлюбленным.
Как напоминает портал «Актуальные новости», пара встречается уже четыре года, однако их отношения еще не оформлены.