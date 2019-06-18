Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Брак Потапа и Насти — фикция, надо же как-то впаривать ее на корпоративах», написала блогер о дуэте «Непара» 

Аргументы Недели + ещё 4 5 часов назад
Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что вот уже 20 лет в восторге от дуэта Потапа и Насти Каменских. А все потому, что ребята умудряются зарабатывать «практически ни на чем» и назвала историю со свадьбой — очередным маркетинговым ходом.
«Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Десятилетиями впаривать Настю на корпоратах — это нужно уметь», — задает вопрос блогер и тут же отвечает себе, предлагая посмотреть Instagram Насти Каменских «Это страница замужней женщины 40 лет или аккаунт эскортницы? Что лично вам он больше напоминает? Лично мне — страницу продажи тела. Простите меня, но это выглядит именно так. А муж Потап — он отличный менеджер, который двадцать лет успешно продаёт и продюсирует прелести Настеньки», — делает вывод Миро.
Но все приедается и Настя уже не так юна и свежа, а значит нужно использовать новый сегмент потребителей, тех кто не прочь поразвлечься с замужней дамой.
«Новый маркетинговый ход со свадьбой Потапа и Насти все приняли за чистую монету. Ну, надо же, обрадовались все за Настю — обрели наконец ребята своё неземное счастье, объездив все закоулки нефтяных месторождений нашей необъятной страны. Ну, ответьте честно: вы — на корпорате, на сцене — муж и жена. Хотели бы вы жену, пока муж бухает с коллегами? Вот на это и рассчитано! Очевидно, что брак Потапа и Насти — фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт А все последние фотографии Насти — это всего лишь реклама. Как постер фильма. Рассказывающий о том, что вас ждёт наутро», — уверена Мироненко.
Аргументы Недели: последние новости
Настя Каменских без фотошопа. В Сети появился снимок жены Потапа в купальнике без ретуши Актриса Екатерина Климова в алом купальнике заинтриговала поклонников новой тату на стройной ножке Екатерина Климова подала на развод в третий раз
Женский форум3
Звёзды , Видео , Настя Каменских , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина потратила £26 тыс. на операцию и пожалела
Как живут многодетные родители с 14 детьми
«Не могу смотреть, как родители гробят детей»66
Настю Каменских уличили в фотошопе3
Что вреднее — соль или сахар5
Видео
10:03
«Не могу смотреть, как родители гробят детей»
Форум
00:40
За что Ким Кардашьян благодарят сотни больных псориазом
Звёзды
02:46
Клубника в России оказалась ненастоящей
Еда
00:10
Девушка еле влезла в купальник и развеселила Сеть
Мода
20:14
Обнаружена опасность туалетной бумаги
Здоровье
04:18
Из чего делают магазинный шашлык
Еда Здоровье
01:00
Как правильно маскировать лысину
Красота
03:38
Что не стоит есть при артрите
Здоровье Еда
02:30
Александру Захарову не узнали после пластики
Красота Звёзды
04:02
Из-за чего дочь звезды 90-х спивается и нищенствует
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение