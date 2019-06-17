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Пугачева купила участок на кладбище рядом с могилой брата 

Teleprogramma.pro + ещё 8 5 часов назад
Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище. Об этом стало известно во время программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, где знаменитости как раз обсуждали, нужно ли заботиться о том, где и как ты будешь похоронен.
В будущем Примадонна хочет, чтобы ее похоронили около родственника. Скульпторы уже приступили к созданию эскизов и предлагают певице варианты фамильного склепа, где может быть использован герб или такой же вензель, как у нее на доме.
Отметим, что Примадонна далеко не единственная из звезд шоу-бизнеса, кто думает о своем будущем захоронении. К примеру, певец Шура также приобрел место на кладбище и двудверный гроб. Дома у музыканта стоит красивая кованая кровать с виноградными гроздьями. Он планирует сделать из нее оградку на собственную могилу.
Известно также, что еще до того, как заболел раком купил участок на Востряковском кладбище певец Иосиф Кобзон. Он захотел, чтобы его похоронили около матери. Многие звезды по итогам эфира пришли к выводу, что о будущем захоронении нужно заботиться заранее, потому что смерть всегда приходит неожиданно, сообщает канал НТВ.
Отметим, что Примадонна в апреле этого года отметила юбилей. Ей исполнилось 70 лет. По этому поводу в Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт. Билеты на выступление звезды раскупили в первый же день продаж. В зале не было свободных мест. Несмотря на солидный возраст Примадонна сейчас в прекрасной форме. Она регулярно показывается на светских мероприятиях. В 2013 году у нее от суррогатной матери родились близнецы — сын Гарри и дочка Лиза. Сейчас певица уделяет им все свое свободное время.
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Звёзды , Видео , Иосиф Кобзон , Алла Пугачева , НТВ
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