Пугачева купила участок на кладбище рядом с могилой брата

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище. Об этом стало известно во время программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, где знаменитости как раз обсуждали, нужно ли заботиться о том, где и как ты будешь похоронен.

В будущем Примадонна хочет, чтобы ее похоронили около родственника. Скульпторы уже приступили к созданию эскизов и предлагают певице варианты фамильного склепа, где может быть использован герб или такой же вензель, как у нее на доме.

Отметим, что Примадонна далеко не единственная из звезд шоу-бизнеса, кто думает о своем будущем захоронении. К примеру, певец Шура также приобрел место на кладбище и двудверный гроб. Дома у музыканта стоит красивая кованая кровать с виноградными гроздьями. Он планирует сделать из нее оградку на собственную могилу.

Известно также, что еще до того, как заболел раком купил участок на Востряковском кладбище певец Иосиф Кобзон . Он захотел, чтобы его похоронили около матери. Многие звезды по итогам эфира пришли к выводу, что о будущем захоронении нужно заботиться заранее, потому что смерть всегда приходит неожиданно, сообщает канал НТВ.

Отметим, что Примадонна в апреле этого года отметила юбилей. Ей исполнилось 70 лет. По этому поводу в Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт. Билеты на выступление звезды раскупили в первый же день продаж. В зале не было свободных мест. Несмотря на солидный возраст Примадонна сейчас в прекрасной форме. Она регулярно показывается на светских мероприятиях. В 2013 году у нее от суррогатной матери родились близнецы — сын Гарри и дочка Лиза. Сейчас певица уделяет им все свое свободное время.