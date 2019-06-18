51-летняя Ольга Кабо поразила фигурой в купальнике

Поклонники решили, что актриса открыла эликсир молодости.

Ольга Кабо наконец-то нашла в своем графике время на отдых, и не преминула похвастаться в своем Instagram пляжным фото. Актрисе не дашь ее лет: выглядит она в ретро-бикини просто превосходно. «Признайтесь, вы пьете эликсир молодости?», — спросили ее комментаторы.

Конечно, кто-то из хейтеров решил, что секрет стройности Ольги заключается в купальнике с высокой посадкой — дескать, он скрывает все недостатки. Но на самом деле, такая модель очень коварна. Именно высокая талия может подчеркнуть даже небольшой животик. Тем кто хочет скорректировать фигуру, как раз стоит таких моделей избегать, а выбирать среднюю посадку и бикини, и джинсов, и обтягивающих юбок.

@kabo_olga

А Кабо явно не нужно маскировать лишние килограммы — их у нее просто нет. По словам актрисы, держать себя в форме ей помогает постоянная занятость.

«Я не соблюдаю диеты! — признавалась Кабо. — И точно знаю: если себя лишать сладкого — это организму вряд ли пойдет на пользу. Не ограничивайте себя, просто все должно быть в меру».

При этом маленькие хитрости в питании Ольга все же имеет. И в секрете их не держит. Например, она не отказывается от мучного, но вместо обычной муки для выпечки часто использует мелко помолотые овсяные отруби. Рафинад заменяет виноградным сахаром или медом, а вместо обычной поваренной соли предпочитает морскую.