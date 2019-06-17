Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. Для актрисы это станет третьим разводом. По сообщениям информированных источников, на развод Климова подала еще 27 мая, причина этого пока неизвестна. Однако у пары были сложности и раньше. У Климовой и Месхи растет трехлетняя дочь. Это единственный ребенок Месхи и четвертый ребенок у Климовой: актриса также растит 17-летнюю дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова и двух сыновей от второго супруга, актера Игоря Петренко — 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Со вторым мужем Климова развелась из-за пристрастия того к алкоголю. Что касается Гелы Месхи, то ходили слухи о вспыльчивом характере актера, который любит закатывать скандалы. К тому же актерская карьера 33-летнего Месхи складывается не так удачно, как у Климовой.
Климова подала на развод в третий раз
Фото: РИА Новости
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