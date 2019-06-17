Пугачева купила себе участок на кладбище 

Алла Пугачева приобрела участок земли на Кузьминском кладбище на юго-востоке Москвы рядом с могилой брата. Как оказалось, певица всерьез задумалась о своем будущем месте погребения, и даже заказала скульпторам сделать фамильный склеп. Несколько эскизных вариантов склепо уже было предложено ее вниманию. Предполагается, что в дизайне склепа будет использован такой же вензель или герб, какой певица разместила на своем доме. Брат Пугачевой Евгений умер буквально на ее руках в 2011 году. Причиной стали проблемы с сердцем — за несколько лет до этого он перенес обширной инфаркт. Певица никогда не теряла контакта с ним и всегда заботилась о нем и его семье.
В этом году Примадонне исполнилось 70 лет, но она по-прежнему в прекрасной форме, и билеты на ее юбилейный концерт в Кремлевском дворце в апреле были раскуплены полностью. В личной жизни певица занимается детьми-близнецами, сыном Гарри и дочкой Лизой, которые родились в 2013 от суррогатной матери.