Пугачева купила себе участок на кладбище 

В этом году Примадонне исполнилось 70 лет, но она по-прежнему в прекрасной форме, и билеты на ее юбилейный концерт в Кремлевском дворце в апреле были раскуплены полностью. В личной жизни певица занимается детьми-близнецами, сыном Гарри и дочкой Лизой, которые родились в 2013 от суррогатной матери.