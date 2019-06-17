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Почему 37-летний Родион Газманов до сих пор не женат 

Рамблер 2 часа назад
Родион Газманов появился на свет в 1981 году в знаменитой семье. Его отец, композитор и певец Олег Газманов, уже не первое десятилетий числится в списке самых популярных людей страны. Сам же Родион стал звездой, ещё не поступив в школу: песня «Люси», который он исполнил вместе с отцом, стала настоящим хитом. Когда парню было 16, родители развелись, и это сильно ударило по психике подростка. Если прежде Родион увлекался музыкой, то после расставания родителей оставил её и решил развиваться в других областях. Тем не менее, спустя время Газманов-младший всё-таки вернулся к творчеству.
Звёзды , Видео , Родион Газманов , Олег Газманов
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