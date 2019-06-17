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Источник опроверг покупку Пугачевой места на кладбище 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv
Никакого участка Алла Пугачева на Кузьминском кладбище Москвы не покупала. Там находится семейно-родовое захоронение. Там уже похоронены ее родители и брат. Согласно действующему закону Примадонна тоже может получить там место после своей смерти. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.
Сообщения в СМИ о том, что Пугачева приобрела себе участок на кладбище появилась после выхода в эфир программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Там же главная российская певица заявила, что хочет, чтобы ее похоронили рядом со своим братом Евгением.
В студию даже пригласили скульптора, который рассказал, как может выглядеть семейный склеп звезды и ее семьи.
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» действительно позволяет Пугачевой быть похороненной рядом с родными.
Сама же артистка пока не собирается умирать. Недавно она отпраздновала свой 70-й юбилей сольным концертом в Кремле.
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Звёзды , Алла Пугачева , НТВ
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