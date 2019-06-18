Дубцова раскрыла секреты отношений с бывшим мужем

Певица также опубликовала новое семейное фото.

Ирина Дубцова была замужем за Романом Черницыным четыре года. Познакомились супруги в Волгограде за много лет до свадьбы. В браке у артистов родился сын Артем.

Несмотря на развод Дубцова и ее экс-супруг сохранили хорошие отношения. Они вместе проводят выходные с сыном, посещают его школьные мероприятия. В их социальных сетях появляется немало общих фотографий.

Ирина рассказала, как ей удалось сохранить идеальные отношения с Романом.

«Чистые цифры: 168, 171, 183. #рост У меня часто спрашивают, как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие. И не надо нас заново «женить» в комментариях. На фото мой крутейший сын @chernitsyn_official и мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь»,

— написала артистка под новым общим фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

@dubtsova_official

В комментариях поклонники артистов принялись вспоминать, как Роман сделал Ирине предложение во время одного из отчетных концертов на «Фабрике звезд».

«А я помню, как он Вам сделал предложение.. Вы пели песню в леопардрвом платье..а он после вышел на сцену))))»,

«ага и потом этот бешенный хит, который у меня был на повторе постоянно»,

«вообще, когда Роман делал Ирине предложение, она была в бЭлом платье и Роман сделал предложение из зала, не выходя на сцену. Насколько я помню. И потом у Ирины была номинация с Ратмиром Шишковым , светлая ему память», — написали фолловеры.

А многие похвалили Ирину и Романа за мудрость и смелость остаться друзьями после краха брака: «Вы молодцы! Так и надо расставаться, всякое в жизни бывает, ну не сошлись. А дети не должны страдать из за разведеных родителей. Вы молодцы, очень мудро поступили».