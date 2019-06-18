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Дубцова раскрыла секреты отношений с бывшим мужем 

Passion.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Певица также опубликовала новое семейное фото.
Ирина Дубцова была замужем за Романом Черницыным четыре года. Познакомились супруги в Волгограде за много лет до свадьбы. В браке у артистов родился сын Артем.
Несмотря на развод Дубцова и ее экс-супруг сохранили хорошие отношения. Они вместе проводят выходные с сыном, посещают его школьные мероприятия. В их социальных сетях появляется немало общих фотографий.
Ирина рассказала, как ей удалось сохранить идеальные отношения с Романом.
«Чистые цифры: 168, 171, 183. #рост У меня часто спрашивают, как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие. И не надо нас заново «женить» в комментариях. На фото мой крутейший сын @chernitsyn_official и мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь»,
— написала артистка под новым общим фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
@dubtsova_official
В комментариях поклонники артистов принялись вспоминать, как Роман сделал Ирине предложение во время одного из отчетных концертов на «Фабрике звезд».
«А я помню, как он Вам сделал предложение.. Вы пели песню в леопардрвом платье..а он после вышел на сцену))))»,
«ага и потом этот бешенный хит, который у меня был на повторе постоянно»,
«вообще, когда Роман делал Ирине предложение, она была в бЭлом платье и Роман сделал предложение из зала, не выходя на сцену. Насколько я помню. И потом у Ирины была номинация с Ратмиром Шишковым, светлая ему память», — написали фолловеры.
А многие похвалили Ирину и Романа за мудрость и смелость остаться друзьями после краха брака: «Вы молодцы! Так и надо расставаться, всякое в жизни бывает, ну не сошлись. А дети не должны страдать из за разведеных родителей. Вы молодцы, очень мудро поступили».
Для обоих бывших супругов этот брак стал единственным. После развода Ирина встречалась со стоматологом и предпринимателем Тиграном Мальянцем, а в 2014-2015 года — с диджеем Леонидом Руденко.
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Звёзды , Леонид Руденко , Ратмир Шишков , Роман Черницын , Ирина Дубцова
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