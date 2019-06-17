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Лазарев высмеял последние скандальные слухи о себе 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В последнее время имя Сергея Лазарева все чаще мелькает в прессе. Ходили слухи о новорожденной дочери певца. А недавно Лазарев стал героем скандала со Светланой Лободой. Большинство новостей о себе певец не собирается комментировать.
Сергей Лазарев старается не раскрывать подробности личной жизни и не комментировать слухи. Фото: globallookpress
Финалист Евровидения решил оригинально ответить на сообщения в СМИ. Он опубликовал в Instagram снимок двух своих собак, синхронно испражняющихся на газоне.
«Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?» На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки», — отвечает Сергей Лазарев.
Подписчиков насмешил пост певца. Лолита, Валерия, Оскар Кучера, Тимур Родригес, Андрей Разыграев, Алексей Ягудин, Саша Савельева и Елена Летучая оценили юмор финалиста Евровидения.
@lazarevsergey
больше по темеСсора Лазарева и Лободы попала на видеоВо время репетиции певицы на премии «МУЗ-ТВ» финалист Евровидения высказал директору канала все, что он об этом думает.
Сергей Лазарев отрицает любое участие в скандалах. Однако недавно появилось видео, которое подтверждает, что певец был недоволен выступлением Светланы Лободы на премии "МУЗ-ТВ". Лазарев не смог выйти в тот вечер на сцену из-за ряда технических моментов, а певица тем временем исполнила шесть песен на премии.
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Звёзды , Андрей Разыграев , Елена Летучая , Сергей Лазарев , Светлана Лобода , Алексей Ягудин , Оскар Кучера
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