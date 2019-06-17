Лазарев высмеял последние скандальные слухи о себе

В последнее время имя Сергея Лазарева все чаще мелькает в прессе. Ходили слухи о новорожденной дочери певца. А недавно Лазарев стал героем скандала со Светланой Лободой . Большинство новостей о себе певец не собирается комментировать.

Сергей Лазарев старается не раскрывать подробности личной жизни и не комментировать слухи. Фото: globallookpress

Финалист Евровидения решил оригинально ответить на сообщения в СМИ. Он опубликовал в Instagram снимок двух своих собак, синхронно испражняющихся на газоне.

«Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?» На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки», — отвечает Сергей Лазарев.

@lazarevsergey

больше по темеСсора Лазарева и Лободы попала на видеоВо время репетиции певицы на премии «МУЗ-ТВ» финалист Евровидения высказал директору канала все, что он об этом думает.

Сергей Лазарев отрицает любое участие в скандалах. Однако недавно появилось видео, которое подтверждает, что певец был недоволен выступлением Светланы Лободы на премии "МУЗ-ТВ". Лазарев не смог выйти в тот вечер на сцену из-за ряда технических моментов, а певица тем временем исполнила шесть песен на премии.